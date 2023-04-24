Квартиру площадью 2,3 квадратного метра выставили на продажу в Москве

В Москве выставили на продажу квартиру площадью 2,3 квадратного метра в жилом комплексе (ЖК) «Царская площадь» у метро «Динамо». Комментарий собственницы опубликовал BFM.ru.

«Это не часть квартиры, не бывшая квартира. Это изначально самостоятельное помещение», — сообщила женщина.

Апартаменты стоимостью 870 тысяч рублей находятся на жилом этаже, имеется отдельный вход. По словам собственницы, когда-то она приобрела помещение для себя, чтобы иногда ночевать там после работы.

Новому владельцу жилплощади предоставят доступ к паркингу в ЖК и закрытый двор на территории комплекса. Однако туалет придется делить со всеми жильцами подъезда.

Ранее аналитики назвали стоимость самых дешевых первичных квартир в Москве. Она составила от 2,6 миллиона до 3,5 миллиона рублей.