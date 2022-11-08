Квартиры в центре Москвы подешевели на 20 процентов

В центре Москвы более, чем на 20 процентов — до 755,9 тысячи рублей, подешевела стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. О резком падении цен на этот тип жилья «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики риелторской компании Est-a-Tet.

Такое снижение стоимости квартир эксперты объясняют ростом объема предложения: в январе на вторичном рынке Центрального административного округа насчитывалось 4,8 тысячи квартир и апартаментов, в октябре их количество увеличилось до 6,3 тысячи. Снижение стоимости также связано с особенностями ценообразования.

В компании добавили, что обычно собственник оценивает свою квартиру, исходя из вложенных средств, уникальности локации, видовых характеристик и ремонта. Но итоговую стоимость объекта формирует спрос. Если же спроса нет, то собственники снижают цены на жилье.

Ранее были названы города с наиболее подешевевшим жильем в октябре.