Город
13:32, 08 ноября 2022
1 мин.

Квартиры в центре Москвы подешевели на 20 процентов

Квартиры в центре Москвы подешевели на 20 процентов
Фото: Ghadeer Jdeed / Unsplash

В центре Москвы более, чем на 20 процентов — до 755,9 тысячи рублей, подешевела стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. О резком падении цен на этот тип жилья «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики риелторской компании Est-a-Tet.

Такое снижение стоимости квартир эксперты объясняют ростом объема предложения: в январе на вторичном рынке Центрального административного округа насчитывалось 4,8 тысячи квартир и апартаментов, в октябре их количество увеличилось до 6,3 тысячи. Снижение стоимости также связано с особенностями ценообразования.

В компании добавили, что обычно собственник оценивает свою квартиру, исходя из вложенных средств, уникальности локации, видовых характеристик и ремонта. Но итоговую стоимость объекта формирует спрос. Если же спроса нет, то собственники снижают цены на жилье.

Ранее были названы города с наиболее подешевевшим жильем в октябре.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.