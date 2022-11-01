Названы города с наиболее подешевевшим жильем в октябре

Лидером в списке городов с наиболее подешевевшим жильем в октябре оказалась Москва, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG.

«В 21 из 50 российских городов с крупнейшими рынками вторичного жилья в октябре снизились цены. Первое место по отрицательной динамике — у Москвы: минус 2,1 процента за месяц», — говорится в материалах исследования. При этом стоимость квадратного метра в столице все равно остается самой высокой среди всех регионов страны — 289,35 тысячи рублей.

Второе место по снижению стоимости жилья занимает Севастополь — там квартиры в среднем подешевели на 2,05 процента — до 157 тысяч рублей за квадратный метр, на третьем месте оказался Новосибирск — за месяц стоимость недвижимости упала в цене на 1,97 процента и составила 104 тысячи рублей за квадратный метр.

Снижение цен более чем на один процент также было зафиксировано во Владивостоке, Ставрополе, Балашихе, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани, Кирове, Рязани и Перми.

Ранее были названы города с резким ростом предложений по аренде жилья.