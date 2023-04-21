Названа стоимость квартир в Центральном доме кино после реставрации

Согласно обновленному проекту, после реставрации в Центральном доме кино на Васильевской улице в Москве появятся квартиры, сообщают «Ведомости». Их стоимость назвал представитель агентства недвижимости Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Летом 2022 года столичная мэрия согласовала проект, по которому жилая часть обновленного здания площадью 29 250 квадратных метров должна была составить 10 760 квадратных метров, остальные помещения планировалось отдать под киноконцертный зал и прочие нужды Союза кинематографистов РФ. Теперь же площадь жилой части решили увеличить до 14 530 квадратных метров. И если раньше там планировали строить апартаменты, сейчас речь идет о квартирах.

По мнению Халина, цены на эти квартиры будут стартовать от двух миллионов рублей за квадратный метр. Он отметил, что спрос на жилье в центре города, а особенно на жилье в исторических зданиях сейчас бьет все рекорды, поэтому решение строить в Доме кино квартиры вместо апартаментов его не удивило.

«В центре столицы остается все меньше места для строительства нового жилья. Поэтому большую роль будет играть реконструкция, в том числе и таких знаковых объектов», — заявил Халин.

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