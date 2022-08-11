Стало известно о росте цен на квартиры в массовых новостройках Москвы

О росте цен на квартиры в массовых новостройках Москвы сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Как стало известно изданию, средняя стоимость квадратного метра в таких домах в июле 2022 года составила 291,8 тысячи рублей, что на 3,6 процента больше, чем в июне, и на 17,2 процента превышает показатель годичной давности.

По словам экспертов, заметный рост цен на столичные новостройки стандарт- и комфорт-классов до этого был зафиксирован в феврале, когда показатели выросли за один месяц на 5,1 процента.

Средняя площадь находящихся в экспозиции квартир в столичных массовых новостройках в июле составила 45,8 квадратного метра, что на 2,2 процента меньше показателей июня. Суммарный объем предложения в массовом сегменте Москвы в июле составил 19,2 тысячи квартир общей площадью 883,1 тысячи квадратных метров, уточняет РБК.

Ранее стало известно о росте цен на квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве. Средняя стоимость квадратного метра в таких домах за последний год сильнее всего увеличилась в Центральном округе столицы, где сегодня составляет 455 тысяч рублей.