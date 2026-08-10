Квартиры в московских домах под реновацию переоценили на два миллиона рублей

Почти все квартиры в московских домах, попадающих под снос по реновации, продаются по завышенной стоимости — в среднем они переоценены на 1,9 миллиона рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на подсчет инвестиционной компании «Флип».

Подсчет на основе открытых данных выявил, что 39 процентов подобных квартир стоят выше рынка на 1–1,4 миллиона рублей, еще примерно четверть — на 1,5–2 миллиона, а 19 процентов — более чем на два миллиона. Квадратный метр в таких квартирах за пять лет подорожал в среднем на 115 процентов, до 434 тысяч рублей, а только за последний год рост составил 36 процентов. Всего сейчас в Москве выставлено около 400 квартир в домах под снос против 550–600 годом ранее.

Главной причиной завышения цен на жилье гендиректор «Флип» Евгений Шавнев назвал заблаговременное закладывание в стоимость будущей выгоды от реновации — средняя квартира после переселения становится больше на 10–14 «квадратов» за счет нежилой площади. Такое расширение соответствует примерно 3–4 миллионам рублей, добавил Шавнев.

При этом директор рынков России «Фам Пропертис» Валерий Тумин указал, что стоимость будущей недвижимости не всегда можно полностью закладывать в цену старой, так как разница зависит от района, стадии переселения, состояния дома и общей ситуации на рынке.

Потенциальных покупателей же предупреждают, что такая переплата опасна тем, что человек фактически заранее платит за выгоду, которая еще не гарантирована в полном объеме: сроки переселения могут измениться, а новое жилье — отличаться от ожиданий по площади, планировке, этажу или расположению. А основной проблемой остается перенос сроков программы реновации, поскольку в этом случае инвестиционные планы покупателя могут нарушиться. Особенно чувствительным такой сценарий становится для семьи, которая приобретает жилье в ипотеку и рассчитывает в определенное время переехать в новую квартиру.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в этом году планируется построить по программе реновации около 2,5 миллиона квадратных метров жилья.