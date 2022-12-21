В Москве стали меньше продавать квартиры в небоскребах, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Предложение в этом сегменте недвижимости снизилось на 19 процентов по сравнению с концом 2021 года.

«Несмотря на временные колебания предложения, число небоскребов в массовом сегменте в перспективе будет возрастать», — предположили эксперты.

Число проектов с небоскребами осталось прежним. Кроме того, был поставлен рекорд по высоте новостройки — 68 этажей, или 225 метров.

Ранее риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в Москве. Ей оказалось 11-метровая студия в районе метро «Щелковская».