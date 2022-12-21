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20:21, 21 декабря 2022
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В Москве стали меньше продавать квартиры в небоскребах

В Москве стали меньше продавать квартиры в небоскребах
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Москве стали меньше продавать квартиры в небоскребах, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Предложение в этом сегменте недвижимости снизилось на 19 процентов по сравнению с концом 2021 года.

«Несмотря на временные колебания предложения, число небоскребов в массовом сегменте в перспективе будет возрастать», — предположили эксперты.

Число проектов с небоскребами осталось прежним. Кроме того, был поставлен рекорд по высоте новостройки — 68 этажей, или 225 метров.

Ранее риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в Москве. Ей оказалось 11-метровая студия в районе метро «Щелковская».

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