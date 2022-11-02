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00:12, 02 ноября 2022
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Жители спального района столицы поделились лайфхаком для поездок в метро

Жители спального района столицы поделились лайфхаком для поездок в метро
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители одного из спальных районов столицы, Южного Чертанова, в беседе с «Мослентой» поделились лайфхаком для поездок в метро. Они рассказали, что на ближайшей к ним станции подземки в час-пик можно попасть в совершенно пустой поезд.

«Если говорить про транспорт, то есть у нас один лайфхак. Я сама о нем узнала совсем недавно. В час-пик в метро тут можно попасть в совершенно пустой поезд. Возможно, причина в том, что станция "Пражская" — конечная для некоторых составов. Она совсем рядом с моей. И из-за этого примерно раз в десять минут здесь появляется пустой состав», — сообщила одна из жительниц района. По ее словам, местные давно знают про этот трюк и активно им пользуются.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро.

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