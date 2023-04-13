Роспотребнадзор поделился советами по окрашиванию яиц к Пасхе

Лайфхаками по окрашиванию куриных яиц к Пасхе поделился Роспотребнадзор. Чтобы избежать растрескивания скорлупы во время варки, следует использовать толстостенную посуду и варить яйца на медленном огне.

Перед окрашиванием в ведомстве посоветовали протереть яйца мыльным раствором (краска ляжет равномернее), а после нанесения пигмента — подсолнечным маслом, оно обеспечит блеск.

Если цвет скорлупы оказался недостаточно ярким, можно поставить яйца в отваре натурального красителя (луковая шелуха, красная капуста, крапива) в холодильник на всю ночь. Достав их, надо промыть под теплой водой и просушить салфетками.

Ранее Роспотребнадзор перечислил безопасные красители для пасхальных яиц.