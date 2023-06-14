Загоревшаяся на дороге в Москве Lamborghini попала на видео

По сообщению Shot, нынешний владелец приобрел иномарку несколько месяцев назад, она проходила диагностику за два дня до возгорания. Как рассказал источнику водитель, машина неожиданно начала гореть сама по себе, ни в какие аварии перед этим она не попадала. В салоне в этот момент он был один.

По данным Baza, Lamborghini принадлежит 27-летнему певцу Николаю Гришкину, известному под псевдонимом Nikolaos, но в момент возгорания за рулем находился не он, а его друг.

Площадь пожара составила один квадратный метр, помощь пожарных не потребовалась. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее полыхающий грузовик на МКАД попала на видео.