Полыхающий грузовик на МКАД попала на видео

Грузовой автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД на юге столицы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По имеющейся информации, возгорание фуры случилось перед развязкой с Липецкой улицей. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы города. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проехать на транспорте можно по двум из пяти полос.