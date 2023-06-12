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15:59, 12 июня 2023
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Полыхающий грузовик на МКАД попала на видео

На 27-м километре МКАД загорелся грузовик.

Полыхающий грузовик на МКАД попала на видео
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Грузовой автомобиль загорелся на 27-м километре МКАД на юге столицы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По имеющейся информации, возгорание фуры случилось перед развязкой с Липецкой улицей. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы города. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проехать на транспорте можно по двум из пяти полос.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», водитель грузовика остался жив. На кадрах видно, что кузов автомобиля сгорел дотла.

Ранее прицеп грузовика врезался в иномарку Mazda на МКАД и попал на видео.