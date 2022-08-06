Сергей Лазарев раскрыл причину отказа от участия в определенных шоу

Причину отказа от участия в определенных шоу раскрыл в беседе с «Мослентой» певец Сергей Лазарев.

Артист отметил, что не соглашается на участие в экстремальных проектах. «Важно понимать, что я не просто артист, а живой человек, отец двоих детей. На мне лежит ответственность за их жизни, поэтому я не участвую в проектах, которые подразумевают риск для здоровья и какой-то экстрим. Это для меня табу», — сказал он.

По словам Лазарева, он снимается в шоу, где есть возможность раскрыться перед зрителем с новой неожиданной стороны, а также чему-то научиться. При этом певец уточнил, что разделяет личное и бизнес. Потому не отказывается от проектов, если в них учувствуют неприятные ему люди.

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