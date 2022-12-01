Москвичам представят первое ледовое цирковое шоу «Волшебник страны Оз»

Илья Авербух в конце декабря представит первое ледовое цирковое шоу «Волшебник страны Оз» в Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе продюсерской компании Авербуха.

«Впервые к сказке Баума Авербух обратился три года назад: ледовая история Дороти в исполнении великолепной Евгении Медведевой (тогда дебютантки ледовых шоу) покорила как публику, так и строгих критиков. В этом году режиссер задумал создать новую версию спектакля», — говорится в сообщении.

По словам Ильи Авербуха, это будет первое для него ледовое цирковое шоу: нововведения касаются прежде всего зрелищной стороны проекта — будет добавлено много необычных трюков, воздушной акробатики, спецэффектов, иллюзии, фокусов и всего того, что создает волшебство, так ожидаемого в Новый год.

«В процессе постановки цирковых элементов стало так много, что цирк стал по сути равноправным жанром, наравне с ледовым шоу. Мне и раньше всегда было интересно делать проекты, миксуя несочетаемое, но еще никогда не приходилось соединять лед и цирк в таком масштабе. И я рад, что получается очень яркое и зрелищное шоу», — поделился режиссер.

Роль Дороти в представлении сыграет двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, компанию ей составят олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие известнейшие фигуристы. Сценографию и костюмы для спектакля создали известнейшие театральные художники, обладатели Золотой маски Вадим Воля и Ольга Тумакова.

Ледовое шоу «Волшебник страны Оз» пройдет во Дворце спорта «Лужники» с 29 декабря по 7 января. Билеты можно на сайте www.icetickets.ru.

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