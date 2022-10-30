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16:34, 30 октября 2022
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Названа стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик» в Москве

Названа стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик» в Москве
Фото: АГН «Москва»

Стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик» 31 декабря в Большом театре в Москве в беседе с ТАСС назвала пресс-атташе театра Катерина Новикова.

«Самый дорогой билет на "Щелкунчик" 31 декабря стоит 20 тысяч рублей», — сказала Новикова и добавила, что очереди за билетами на представление в этом году чуть меньше за счет распределения продажи билетов по разным дням.

Очередь в кассу формируется с помощью номерных браслетов. Представитель театра рассказала, что браслеты выдаются в день продажи с 00:00. По ее словам, если на это время образуется большая очередь, то по согласованию с охраной желающим начинают выдавать браслеты для урегулирования очереди и недопущения нарушения правопорядка. Она также отметила, что в день выдается не более 400 браслетов.

Ранее на видео попала длинная очередь из людей, желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. На ролике видно, что ночью в центре Москвы прямо под дождем собралось множество людей, при этом зонты были не у всех.

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