Город
11:50, 22 декабря 2022
1 мин.

Стало известно о работе московских аэропортов в ледяной дождь

Стало известно о работе московских аэропортов в ледяной дождь
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

О работе московских аэропортов в ледяной дождь сообщает РИА Новости со ссылкой на их пресс-службы. Стало известно, что Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме.

«Кроме того, Внуково уже принял рейсы из других аэропортов московского авиационного узла, где воздушные суда не смогли приземлиться», — добавили в пресс-службе этого аэропорта.

Отмен рейсов из-за метеоусловий в воздушной гавани нет, но есть изменения в расписании, в том числе из-за необходимости обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью.

Ранее последствия ледяного дождя в Москве попали на видео. На кадрах видно, что улицы и тротуары в городе покрыты льдом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.