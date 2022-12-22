Стало известно о работе московских аэропортов в ледяной дождь

О работе московских аэропортов в ледяной дождь сообщает РИА Новости со ссылкой на их пресс-службы. Стало известно, что Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме.

«Кроме того, Внуково уже принял рейсы из других аэропортов московского авиационного узла, где воздушные суда не смогли приземлиться», — добавили в пресс-службе этого аэропорта.

Отмен рейсов из-за метеоусловий в воздушной гавани нет, но есть изменения в расписании, в том числе из-за необходимости обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью.

Ранее последствия ледяного дождя в Москве попали на видео. На кадрах видно, что улицы и тротуары в городе покрыты льдом.