Синоптик предупредил москвичей о ледяной корке и дождях

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области до вечера среды, 23 ноября, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 21 часа 23 ноября», — говорится в сообщении. По данным синоптиков, во вторник в регионе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, о неблагоприятных метеорологических условиях во вторник, 22 ноября, москвичей предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В беседе с «Вечерней Москвой» он сообщил о дождях и ледяной корке.

«Столичный регион окажется под влиянием очередного активного южного циклона, образовавшегося над Балканами и наполненного большими запасами влаги и очень теплого воздуха», — сказал он.

Днем будет идти снег и ледяные дожди, возможно образование гололеда. Температура воздуха составит до минус пяти градусов. Метеоролог добавил, что такие условия грозят падением деревьев и обрывом линий электропередачи.

Ранее о мокром снеге, усилении ветра и дожде предупредили жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.