Москвичам спрогнозировали погоду на зимние месяцы

Предварительный прогноз погоды на три зимних месяца дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, декабрь в столице будет холодным, но в январе и феврале температура будет чуть выше нормы.

«Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца. Например, норма для Москвы в декабре — это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем», — сообщил метеоролог и добавил, что зима в этом году наступит по календарю с 1 декабря.

Тишковец пояснил, что нормальная температура в январе для столичного региона это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем. Однако в этом году второй зимний месяц для москвичей будет теплее в среднем на один-два градуса.

«Февраль тоже пока держит положительное отклонение от нормы. Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля — это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем. То есть с каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», — заключил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков назвал дату пика аномально теплой для ноября погоды в Москве.