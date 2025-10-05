Легендарный американский рэпер поделился впечатлениями о Москве

Легендарный американский рэпер, продюсер и автор песен Тимбалэнд (настоящее имя — Тимоти Закери Мосли) поделился впечатлениями от визита в Москву. Об этом он высказался в беседе с Mash.

Тимбалэнд рассказал, что ему понравилась российская столица, а также русская кухня. Артист успел попробовать борщ, блины и пельмени, однако выделил последние. По его мнению, это простое, но наполненное смыслом блюдо.

«Больше всего в Москве меня впечатлила чистота и архитектура города. Еда тоже вкусная. Ну и люди. Они здесь очень добрые и гостеприимные. Никто не хмурится, а все улыбаются», — сказал Тимбалэнд.

Рэпер прилетел в Москву 3 октября. Он выступил на закрытом мероприятии: предполагается, что гонорар за концерт составил 500 тысяч долларов.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун назвал российскую столицу городом будущего. Он подчеркнул, что очень любит приезжать в Москву. «Сам город очень чистый, по улицам ездят роботы-доставщики, в парках убираются роботы-уборщики», — добавил он.