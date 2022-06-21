Путешествующий в московском метро лемур удивил россиян

Живой лемур, путешествующий вместе с мужчиной в вагоне московского метро, удивил россиян. Фотографии животного опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

На снимках видно, что необычный питомец спокойно сидит на руках у хозяина и позволяет себя гладить маленькой девочке. По данным автора топика, фото сделано на станции метро «Перово».

Появление такого животного в столичной подземке удивило и рассмешило юзеров. «Одна мысль у него: "Что я здесь делаю?"», «Это король Джулиан из "Мадагаскара"», «Очаровательно», «Это наша фотозвезда из театра», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее пассажиры московского метро встретили в вагоне ставшую ранее популярной в сети «мадам Зюзю».