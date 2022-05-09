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Очевидцы встретили в московском метро «мадам Зюзю»

Очевидцы встретили в московском метро «мадам Зюзю»
Кадр: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Пассажиры московского метро встретили в вагоне ставшую ранее популярной в сети «мадам Зюзю». Видеозапись с женщиной опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

Россиянка, сложив ногу на ногу в кресле, наливает в бумажный стакан жидкость из стеклянной бутылки. Пользователи сразу узнали в женщине героиню ролика, которая в диалоге с пассажиркой автобуса произнесла ставшую мемом фразу: «У меня порода, а у тебя — ботокс!»

Некоторые предположили, что в бутылке у героини ролика алкоголь. При этом само поведение москвички не вызвало у россиян негативных эмоций. «А мне нравятся такие. Нескучные, никому не мешают», «Не иначе как дворянка», «А что тут не так? Сидит женщина, никого не трогает», «Все так цивильно. И даже закуска присутствует. Интеллигентно», — прокомментировали юзеры.

Ранее «завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян. Мужчина устроил фотосессию с бургером и картошкой фри прямо на станции.

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