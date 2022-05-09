Очевидцы встретили в московском метро «мадам Зюзю»

Некоторые предположили, что в бутылке у героини ролика алкоголь. При этом само поведение москвички не вызвало у россиян негативных эмоций. «А мне нравятся такие. Нескучные, никому не мешают», «Не иначе как дворянка», «А что тут не так? Сидит женщина, никого не трогает», «Все так цивильно. И даже закуска присутствует. Интеллигентно», — прокомментировали юзеры.

Ранее «завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян. Мужчина устроил фотосессию с бургером и картошкой фри прямо на станции.