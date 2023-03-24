Французская компания Leroy Merlin решила продать свои магазины в России

Международный ретейлер Leroy Merlin, реализовывающий товары для строительства, отделки и благоустройства помещений, намерен продать все свои магазины на территории России, сообщили на официальном сайте владельцы группы Adeo, которой принадлежит компания.

В заявлении говорится, что после 18 лет работы в России компания решила продать Leroy Merlin Russia местным предпринимателям. В пресс-службе отметили, что 45 тысяч рабочих мест будут сохранены. При этом российские проекты перестанут получать зарубежные инвестиции.

Ранее стало известно, что французская косметическая компания Yves Rocher также решила выставить на продажу свой флагманский магазин и спа-салон на Тверской в центре Москвы.