Магазин Yves Rocher в центре Москвы выставили на продажу

Французская косметическая компания Yves Rocher решила выставила на продажу свой флагманский магазин и спа-салон на Тверской, 4, в центре Москвы, сообщает «Ведомости» со ссылкой на консультантов компании. Информацию подтвердил один из ее партнеров.

По словам источников, на флагманский магазин площадью 750 квадратных метров уже есть несколько претендентов, как ретейл-сети, так и инвесторы, планирующие сдавать площади в аренду. При этом косметическая компания планирует остаться арендатором объекта, продав его. За свои площади Yves Rocher хотела бы выручить около 600 миллионов рублей, уточнили собеседники издания.

Магазин Yves Rocher на Тверской улице был открыт в жилом доме в 1991 году. По данным на сегодня, в России работают более 440 бутиков и салонов французской компании. Владеет российским юрлицом французская Yves Rocher International.

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