15:36, 16 апреля 2023
1 мин.
Лесной пожар начался на территории Москвы
Лесной пожар начался в поселке Толстопальцево в столичном районе Внуково.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Лесной пожар начался в поселке Толстопальцево в районе Внуково на западе столицы, передает Telegram-канал «Москва 24».
По имеющейся информации, пламя охватило старые и молодые деревья, огонь также распространился по сухой траве. Местные жители начали тушить возгорание своими силами, не дожидаясь пожарной службы.
Ранее крупный пожар на рынке в подмосковных Химках попал на видео. Сообщается, что огонь вспыхнул в здании фермерского рынка рядом с автозаправкой.