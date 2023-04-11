12:30, 11 апреля 2023
1 мин.
Люди пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы
На западе Москвы после обрушении строительных лесов госпитализированы двое рабочих.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Процессуальная проверка назначена по факту обрушении строительных лесов на западе столицы, в результате которого пострадали люди, сообщает Прокуратура Москвы.
По данным надзорного органа, во вторник, 11 апреля, на улице Сергея Бондарчука при обрушении лесов на стройке получили травмы и были госпитализированы двое рабочих.
Ранее человек погиб при обрушении строительных лесов в Москве.