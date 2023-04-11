Люди пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

Процессуальная проверка назначена по факту обрушении строительных лесов на западе столицы, в результате которого пострадали люди, сообщает Прокуратура Москвы.

По данным надзорного органа, во вторник, 11 апреля, на улице Сергея Бондарчука при обрушении лесов на стройке получили травмы и были госпитализированы двое рабочих.

Ранее человек погиб при обрушении строительных лесов в Москве.