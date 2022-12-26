На московской площади заметили «летающую» елку

«Летающую» елку заметили на одной из столичных площадей. Фото необычной новогодней конструкции опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На фото видно, что у искусственного праздничного дерева не собраны нижние ярусы, поэтому складывается впечатление, будто композиция парит воздухе. Задумка декораторов развеселила пользователей сети. «С утра 1 января и умереть от такого можно», «Магия вне Хогвартса запрещена», «Елку от кота спрятали?» — начали комментаторы упражняться в юморе.

Некоторые фолловеры узнали место, где был сделан кадр. Выяснилось, что «летающую» елку установили около ТЦ «Косино Парк» на востоке столицы.

Ранее в центре Москвы заметили елку, сделанную из алкогольных бутылок. Праздничную композицию установили около станции метро «Площадь Революции».