Москвичам пообещали летнее тепло к выходным

22 градуса тепла пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он пояснил, что такая погода придет в столицу к выходным.

Специалист рассказал, что в понедельник, 8 мая, в городе днем будет до плюс 9-14 градусов. Во вторник, 9 мая — плюс 11-16 градусов, в среду до плюс 17.

С четверга в столице начнет теплеть — столбики термометра поднимутся до плюс 14-19 градусов тепла, ожидается солнечная погода. В пятницу — до плюс 19-20 градусов. В выходные потеплее до 17-22 градусов, отметил Тишковец.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за заморозков до вторника, 9 мая.