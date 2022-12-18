Обстановка на летном поле в аэропорту Шереметьево попала на видео

На кадрах видно, что территорию воздушной гавани замело снегом. Последствия непогоды на взлетной полосе расчищает снегоуборочная машина.

В воскресенье, 18 декабря, в Москве зафиксировали аномальное количество осадков. Снегопад продолжится до вечера, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов из-за необходимости обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.