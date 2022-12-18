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12:41, 18 декабря 2022
1 мин.

Обстановка на летном поле в аэропорту Шереметьево попала на видео

Обстановка на летном поле в аэропорту Шереметьево попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Скоростной режим»

Обстановка на летном поле в аэропорту Шереметьево попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Скоростной режим».

На кадрах видно, что территорию воздушной гавани замело снегом. Последствия непогоды на взлетной полосе расчищает снегоуборочная машина.

В воскресенье, 18 декабря, в Москве зафиксировали аномальное количество осадков. Снегопад продолжится до вечера, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов из-за необходимости обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

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