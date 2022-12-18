Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов

О задержках рейсов в московских аэропортах сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней. Внуково, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме, но с изменениями в расписании.

«Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет. Есть переносы рейсов по решению авиакомпаний, и задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — заявили в аэропорту Внуково. Собеседник агентства подчеркнул, что воздушная гавань задействовала необходимое количество персонала и ресурсов для функционирования аэропорта.

Аналогичную информацию РИА Новости предоставили в пресс-службе Шереметьево. «Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет. Важно отметить, что даже в сложных метеоусловиях авиаперевозчики не отменяют рейсы, а переносят их вылет на более позднее время», — сообщил источник.

В Домодедове рассказали, что в расписании аэропорта есть незначительные изменения из-за необходимости обработки самолетов. «Обе взлетно-посадочные полосы воздушной гавани работают без ограничений и задействованы для приема и отправки самолетов. Задействовано достаточное количество техники и сотрудников специальных аэродромных служб для бесперебойной работы воздушной гавани в снегопад», — отметили в пресс-службе.

Ранее в столичных аэропортах отменили и задержали более 50 рейсов. Изменения в расписании были связаны как с техническими причинами, так и с метеоусловиями.