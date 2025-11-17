Лев попытался слепить снеговика и попал на видео

В подмосковном парке львов «Земля прайда» лев Назир попытался слепить снеговика, это попало на видео. Кадры опубликованы на странице «Земли Прайда» в Telegram.

«Многие часто спрашивают, а как же львы чувствуют себя зимой?! Ответ очевиден — прекрасно себя чувствуют: Назир лепит снеговика, а взрослые львы играют в салочки», — говорится в комментарии к видео.

В парке львов добавили, что при желании животные могут погреться в своих домиках, а затем вернуться, чтобы поиграть еще.

Ранее возле кафе на одной из центральных улиц Москвы нашли львенка, позднее его передали в реабилитационный центр. Сообщается, что зверя заметил горожанин и вызвал полицию. Документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина отсутствовали.