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Лезгинка на проезжей части в Москве попала на видео

Лезгинка на проезжей части в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Лезгинка на проезжей части в столице попала на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Лезгинка на светофоре на улице Юных Ленинцев», — написал автор поста. В ролике из нескольких машин, ожидающих разрешающего сигнала светофора, выходят мужчины и танцуют прямо на дороге. Как только на светофоре загорается зеленый, они садятся в машины и уезжают.

«Улыбка на лице», «Мило», «Счастливы люди», — отреагировали на увиденное пользователи сети. Несколько человек обратили внимание на ленточки на машинах и предположили, что люди празднуют свадьбу. «Там дворец бракосочетания рядом», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что мужчины и женщины станцевали лезгинку на Манежной площади. Видеозапись с места событий попала в сеть и разозлила пользователей.

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