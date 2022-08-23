Лезгинка на проезжей части в Москве попала на видео

Лезгинка на проезжей части в столице попала на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Лезгинка на светофоре на улице Юных Ленинцев», — написал автор поста. В ролике из нескольких машин, ожидающих разрешающего сигнала светофора, выходят мужчины и танцуют прямо на дороге. Как только на светофоре загорается зеленый, они садятся в машины и уезжают.