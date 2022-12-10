Москвичам показали проект нового вестибюля «Лианозово» МЦД-1

Также с метро вокзал свяжет Северный вестибюль — отсюда же можно будет попасть к Лианозовскому проезду. А южный соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, отметили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что на МЦД-1 построят две пассажирские платформы с навесами на всю длину. Подняться на них можно будет через подземные переходы, которые оборудуют лифтами и эскалаторами.

Ранее были перечислены главные плюсы запуска третьей линии МЦД.