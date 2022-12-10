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17:01, 10 декабря 2022
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Москвичам показали проект нового вестибюля «Лианозово» МЦД-1

Москвичам показали проект нового вестибюля «Лианозово» МЦД-1
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Проект Северного и Южного пассажирского вестибюля на Лианозово МЦД-1 москвичам показали в официальном Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Новый пригородный вокзал будет в 350 метрах от существующей станции Лианозово D1, ближе к станции Марк — это позволит пересаживаться на будущую одноименную станцию метро Люблинско-Дмитровской линии всего за несколько минут», — говорится в сообщении.

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Фото: Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Также с метро вокзал свяжет Северный вестибюль — отсюда же можно будет попасть к Лианозовскому проезду. А южный соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, отметили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что на МЦД-1 построят две пассажирские платформы с навесами на всю длину. Подняться на них можно будет через подземные переходы, которые оборудуют лифтами и эскалаторами.

Ранее были перечислены главные плюсы запуска третьей линии МЦД.

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