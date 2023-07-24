Москвич обнаружил личинки насекомых в конфетах из магазина

Личинки насекомых в конфетах, купленных в магазине, обнаружил москвич. Фотографией испорченного продукта он поделился с Telegram-каналом «Кунцево М125».

Россиянин рассказал, что приобрел конфеты «Маска» в торговой точке индивидуального предпринимателя у метро «Молодежная».

Комментаторы порекомендовали мужчине обратиться в Роспотребнадзор и впредь покупать конфеты в сетевых магазинах, проверяя маркировку на упаковке. «Я тоже один раз купила конфеты "Ореховая роща" в магазине на Молодогвардейской, развернула... А там подарок в виде личинки в какой-то паутине, причем шевелится», — рассказала об аналогичном опыте одна из местных жительниц.

Ранее москвичка купила конфеты «Маска» в магазине «Дикси» и обнаружила в них личинки насекомых. Другие пользователи сети рассказали, что также находили насекомых в конфетах с тем же названием.