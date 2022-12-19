Россияне признались в традиции подводить личные итоги года

46 процентов россиян подводят итоги уходящего года. В этой традиции они признались во время опроса сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие четыре тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Трое из десяти россиян подведут личные итоги года, но хранить эту информацию не планируют. 14 процентов оставят соответствующие записи. Один из 100 составит пост для социальных сетей. Еще один процент сохранит информацию в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения)», — говорится в материале исследования.

При этом женщин, занимающихся рефлексией перед Новым годом, чуть больше, чем мужчин. Итоги уходящего года также чаще подводят люди старше 45 лет и те, чей доход составляет больше 80 тысяч рублей в месяц.

Мужчины в основном анализируют показатели дохода, карьерный рост и спортивные успехи. Для женщин важнее саморазвитие, любовь и образование, говорится в результатах опроса. Чем россияне старше, чем больше их интересуют здоровье и отношения с детьми. Респонденты до 34 лет чаще задумываются о саморазвитии, образовании, хобби, выполненных проектах и отношениях с противоположным полом.

Ранее россияне раскрыли суммы трат на празднование Нового года.