Россияне раскрыли суммы трат на празднование Нового года

Суммы трат, которые россияне готовы выделить из своего бюджета на празднование Нового года, были раскрыты в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education. Результаты опроса имеются в распоряжении «Мосленты».

«Большинство опрошенных (61 процент) отметили, что общее количество затрат в преддверии 31 декабря по сравнению с прошлым годом выросло примерно на 20 процентов. Абсолютное большинство респондентов (76 процентов) рассчитывают потратить на подарки родным и близким до десяти тысяч рублей. 17 процентов выделят для поздравлений от 10 до 20 тысяч рублей, и лишь семь процентов россиян готовы выделить на подарки свыше 30 тысяч рублей», — говорится в материалах исследования.

88 процентов респондентов отметили, что за прошедшие 12 месяцев им удалось полностью или частично реализовать намеченные планы. В среднем уходящий год опрошенные оценивают на 3,5 балла по пятибалльной шкале.

Каждый второй россиянин считает Новый год своим любимым праздником. 87 процентов опрошенных ждут 31 декабря и готовятся к нему. 89 процентов респондентов планируют украшать елку и дом.

Ранее была раскрыта стоимость ночевки в отелях Москвы на новогодние праздники.