Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы

Риелторы назвали «РБК-Недвижимости» районы Москвы с максимальным ростом цен на жилье в новостройках. Сравнивались цены марта с апрелем 2022 года.

Лидером в рейтинге оказался район Москворечье-Сабурово. Там за месяц стоимость за квадратный метр выросла на 27 процентов, до 359 тысяч рублей. С приростом в 21 процент следом идет район Лианозово, а за ним — Ново-Переделкино (плюс 13 процентов, до 302 тысяч рублей). Пятерку лидеров с динамикой роста в 10 и 9 процентов соответственно замыкают Ярославский и Богородский районы.

Следом поочередно расположились районы Преображенский, Можайский, Лосиноостровский, Восточное Измайлово, Нагорный, Даниловский, Солнцево, Марьино, Молжаниновский, Покровское-Стрешнево. Прирост цен составлял от восьми до трех процентов.

Ранее риелтор дал прогноз по ценам на квартиры в новостройках. «Прогноз по рынку новостроек: 50-70 процентов за то, что цены останутся как есть, 25-30 процентов — что упадут, и лишь пять процентов, что вырастут», — заявил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.