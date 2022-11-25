Названы районы-лидеры по снижению цен на новостройки

Районы-лидеры по снижению цен на элитные новостройки назвали РБК-Недвижимости специалисты консалтинговой компании NF Group.

«Замоскворечье заняло первое место в рейтинге локаций старой Москвы по снижению средней цены квадратного метра в новостройках элитного сегмента с начала 2022 года. "Квадрат" стоит 1,62 миллиона рублей, что на 37 процентов меньше, чем в начале этого года», — говорится в сообщении.

На второй строчке с уменьшением стоимости квадратного метра на восемь процентов, до 0,9 миллиона рублей, расположился район Дорогомилово. Замкнул тройку лидеров Даниловский, где оказалось самое дешевое элитное жилье по цене 841 тысяча за «квадрат».

При этом максимально подорожавшей оказалась недвижимость на Чистых прудах с прибавкой в 60 процентов, до 2,2 миллионов рублей. На Плющихе зафиксировали прирост в 32 процента, до 1,78 миллиона рублей, а в Пресненском районе — 1,15 миллиона рублей, что на 26 процентов больше, чем в начале года.

Ранее аналитики перечислили районы с самым дешевым жильем в Москве. Максимально доступные по цене квартиры на первичном рынке находятся в Кузьминках, Вешняках и Филимонковском.