Названы новые лидеры продаж в России среди иномарок

Новые лидеры продаж в России среди иномарок назвали «Известия».

«По мере того как пустеют склады, бывшие лидеры рынка теряют позиции и на сцену выходят новые игроки — из Китая. В сентябре самыми популярными иномарками стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray», — пишет издание.

В числе лидеров по продажам оказалась южнокорейская компания Hyundai/Kia, а самыми востребованными моделями марки стали кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe. А Европу в рейтинге представляет Renault — благодаря оставшимся на складах запасам.

Ранее назван средний срок накопления денег на покупку автомобиля в Москве. За основу взята сумма в 2,3 миллиона рублей.