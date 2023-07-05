Собянин представил уникальную зарядную станцию для электромобилей

По словам градоначальника, станция может заряжать одновременно три электромобиля. Среднее время зарядки составляет от 10 до 60 минут. Разработка предназначена для установки в спальных районах, на городских объектах и в коттеджных поселках.

Всего в год предприятие сможет производит более 500 таких устройств, подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро в Москве.