10:32, 05 июля 2023
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Собянин представил уникальную зарядную станцию для электромобилей
Мэр Москвы Собянин рассказал об уникальной зарядной станции для электромобилей.
Кадр: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Об уникальной быстрой зарядной станции, рассчитанной сразу на несколько электромобилей, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он опубликовал видео, пояснив, что это полностью отечественная разработка.
По словам градоначальника, станция может заряжать одновременно три электромобиля. Среднее время зарядки составляет от 10 до 60 минут. Разработка предназначена для установки в спальных районах, на городских объектах и в коттеджных поселках.
Всего в год предприятие сможет производит более 500 таких устройств, подчеркнул мэр.
Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро в Москве.