В Подмосковье ликвидировали этническую ОПГ профессиональных угонщиков

В подмосковной Балашихе полицейские ликвидировали этническую группу профессиональных угонщиков, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники подыскивали внедорожники иностранного производства, после чего с помощью специального оборудования проникали в салоны и запускали двигатели. Похищенные транспортные средства они перегоняли в небольшие населенные пункты Московской области и оставляли на парковках во дворах многоквартирных домов на несколько дней. Затем в специально подобранном гараже изменяли их идентификационные номера для последующей продажи», — сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК России («Кража»). Трое членов ОПГ задержаны, двое из них были ранее судимы. По данным Волк, у соучастников изъяты машина, мобильные телефоны, автомобильные ключи и подложные государственные регистрационные знаки. Установлены обстоятельства хищений трех иномарок, поиск прочих автомобилей продолжается.

Ранее был выявлен популярный у автоугонщиков способ кражи машин зимой. Злоумышленники похищают автомобили с сигнализацией, подверженной электронному взлому, во время прогрева двигателя машины во дворе.