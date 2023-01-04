Выявлен популярный у автоугонщиков способ кражи машин зимой

Популярный у автоугонщиков способ кражи машин зимой выявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов. Он отметил, что злоумышленники похищают автомобили с сигнализацией, подверженной электронному взлому, во время прогрева двигателя машины во дворе.

«Автовладелец приходит к машине, открывает ее, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег. Но в момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 метров. А когда он начинает чистить снег — машину просто закрывают», — заявил эксперт.

Затем, чтобы открыть свое авто, владельцы идут за вторым ключом. Именно в этот момент преступники его угоняют. Причем, по словам Кондрашова, нередко вместе с транспортным средством пропадают телефоны, документы и прочие личные вещи, оставленные в салоне. В этой связи специалист рекомендовал не оставлять машину без присмотра, если двери внезапно закрылись.

Ранее были названы самые угоняемые в России марки автомобилей. По данным аналитиков, резко выросло число угонов автомобилей представительского класса.