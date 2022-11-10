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15:39, 10 ноября 2022
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Лиса забралась на территорию детсада в Москве и попала на видео

Лиса забралась на территорию детсада в Москве и попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Baza»

Лису, забравшуюся на территорию детского сада в Москве, сняли на видео. Ролик попал в Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что дикое животное гуляет по детской площадке дошкольного учреждения. Автор ролика сообщил, что лису собираются ловить. По данным источника, инцидент произошел в детском саду на Цимлянской улице. На место вызвали спасателей.

Ранее на территории еще одного детского сада в Москве заметили дикую лису. Животное забрело в дошкольное учреждение на Уссурийской улице.

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