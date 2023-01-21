Лиса пришла на детскую площадку в Москве и попала на видео

На кадрах запечатлено, как лиса выбежала на площадку из лесной зоны, а затем прошлась по двору. «Молоденькая, худенькая. Как ты сюда попала?» — обратился к животному автор видео. Очевидец уточнил, что ролик снят в районе станции метро «Юго-Западная».

С начала января в Москве зафиксировали массовое нашествие лис. Жителям столицы объяснили, что у животных начался брачный период. «Они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства», — сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.