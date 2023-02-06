08:38, 06 февраля 2023
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Выбежавшая на проезжую часть в Москве лиса попала на видео
Кадр: Telegram-канал "Москвач"
Выбежавшая на проезжую часть у метро «Саларьево» лиса попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москвач. Новости Москвы».
«Видать, совсем кушать в лесу нечего», «Бедная лисица. Как же жаль, что нет никаких волонтеров, чтобы ее обратно в лес отправить. Такой стресс испытывает, наверное, среди всего этого шума городского», «Красавица такая, лишь бы с ней все хорошо было», — отреагировали на увиденное юзеры.
В кадре ярко-рыжая хищница перебегает дорогу, затем взбирается на сугроб, испуганно оглядываясь на проезжающие мимо машины. «А разве к зиме эти красавицы не "седеют", хотя бы слегка?» — удивилась одна из подписчиц канала.
Ранее лису заметили около проезжей части в столичном районе Измайлово. Она вышла к водителям и перебежала дорогу.