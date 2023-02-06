Выбежавшая на проезжую часть в Москве лиса попала на видео

В кадре ярко-рыжая хищница перебегает дорогу, затем взбирается на сугроб, испуганно оглядываясь на проезжающие мимо машины. «А разве к зиме эти красавицы не "седеют", хотя бы слегка?» — удивилась одна из подписчиц канала.

Ранее лису заметили около проезжей части в столичном районе Измайлово. Она вышла к водителям и перебежала дорогу.