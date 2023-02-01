Лиса вышла к водителям в Москве и попала на видео

На кадрах видно, как лиса вышла к водителям на дорогу и перебежала проезжую часть. В группе уточнили, что ролик был снят на Сиреневом бульваре.

Ранее лис стали массово замечать в разных районах Москвы. Нашествие животных в городе связано с началом брачного периода у особей, объяснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Эксперт напомнил, что лисы — хищные животные, поэтому не стоит подходить к ним близко и пытаться контактировать.