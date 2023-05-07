Лиса прогулялась по крышам автомобилей в московском дворе и попала на видео

Лиса прогулялась по крышам автомобилей на парковке в столичном дворе и попала на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Приходишь к своему авто, а там такая наглая мадам», — написал автор ролика, в котором запечатлено, как хищница гуляет по машинам, припаркованным возле одной из столичных многоэтажек. Лиса перепрыгивает с одной иномарки на другую, вынюхивая что-то на крышах авто и озираясь по сторонам.