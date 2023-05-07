06:31, 07 мая 2023
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Лиса прогулялась по крышам автомобилей в московском дворе и попала на видео
Лиса прогулялась по крышам автомобилей на парковке в Москве.
Кадр: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»
Лиса прогулялась по крышам автомобилей на парковке в столичном дворе и попала на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
«Приходишь к своему авто, а там такая наглая мадам», — написал автор ролика, в котором запечатлено, как хищница гуляет по машинам, припаркованным возле одной из столичных многоэтажек. Лиса перепрыгивает с одной иномарки на другую, вынюхивая что-то на крышах авто и озираясь по сторонам.
«Под коз бутовских косит», «Колобка ждет», «Наверно, собаки загнали», «Какое-то нашествие лис в городе», «Ищет еду», — написали пользователи сети.
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