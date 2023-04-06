Лиса вывела на прогулку лисят в Москве и попала на видео

На юге столицы обнаружили дикую лису с потомством. Очевидцы сняли семейство на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

«Рядом с метро "Калужская" заметили лису с лисятами», — написали администраторы сообщества.

На кадрах ролика запечатлена хищница, которая вывела детенышей на прогулку и наблюдает за ними. Судя по видео, у нее родилось шестеро лисят. Один из детенышей оказался любопытным: когда остальные разбежались в стороны при виде автора ролика, он один уселся перед ним и следил за его действиями.

«Какие они лапочки», «Какие милашки», «Мимимишность зашкаливает», «Надо их спасать», «Прелесть. Главное, чтобы мама не цапнула кого-то, защищая лисят», «Прикольные такие», — написали пользователи мессенджера.

Некоторые юзеры отметили, что в таком случае нужно вызывать службу по отлову животных. Если лисы больны бешенством, они опасны для людей: могут укусить и заразить прохожих.

Ранее лиса вышла к водителю в Подмосковье и попала на видео.