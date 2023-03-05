Москвича по ошибке признали умершим и лишили его квартиры на «Патриках»

Суд по ошибке признал москвича умершим, из-за чего он лишился квартиры в центре города на Патриарших прудах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, 81-летнего пенсионера консьерж перестал пускать в квартиру в Большом Козихинском переулке. После двух месяцев тщетных попыток попасть в свое жилье мужчина написал заявление в полицию. Там ему рассказали, что еще в мае прошлого года суд признал пенсионера умершим по заявлению некой женщины.

Выяснилось, что трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров уже выставлена на продажу за 72 миллиона рублей. Продавец из объявления при этом утверждает, что является собственником квартиры, и свою недвижимость пожилому москвичу отдавать не намерен.

Ранее стало известно, что экс-участница телешоу «Дом-2» Майя Донцова лишилась квартиры в Москве.