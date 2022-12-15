Педиатр призвала отказаться от угроз лишить детей подарка от Деда Мороза

Отказаться от угроз лишить детей подарка от Деда Мороза призвала родителей в личном Telegram-канале врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.

«Многие до сих пор верят в старые методы воспитания. Мне видится, что времена изменились, психологи изучили поведение детей и рекомендуют нетравмирующие методы воспитания. А угрозы, шантаж, наказания и манипуляции не лучшая модель общения с детьми. Я думаю, что запугивание — плохая стратегия в общении с любым человеком», — написала специалист.

По мнению педиатра, дети заслужили волшебство и любовь в любом случае, а плохое поведение порой, как и ошибки, абсолютно нормально для всех людей. Важно донести до ребенка мысль, что он любим независимо от школьных оценок, заслуг на олимпиаде или помощи по дому, пояснила врач.

Если не удается справляться с воспитанием, врач посоветовала обратиться к помощи психологов.

Ранее доктор Долгов объяснил стратегию «еврейской мамы» в воспитании детей. Для них характерно постоянное подчеркивание исключительности ребенка и его превосходства над окружающими.