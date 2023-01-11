Лисы в разных районах Москвы попали на видео

«В Бутове зоопарк прям. То козлы, то лисы», «Типичная городская лиса», — написали комментарии пользователи мессенджера.

Еще одно животное заметили на западе Москвы. Как сообщается в группе «Тропарево-Никулино» социальной сети «ВКонтакте», лиса гуляла по одному из дворов района и заходила на местную детскую площадку.

«Кушать хочет, бедная», «Мы вчера ее кормили кошачьим кормом», «Я ее оказывается на днях видел, думал, что показалось», — написали в комментариях под постом москвичи.

Ранее около детского сада в Москве заметили лису. На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора.