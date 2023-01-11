Лисы в разных районах Москвы попали на видео
Лисы в разных районах Москвы попали на видео. Жители столицы записали ролики, в которых запечатлены перемещения диких животных в черте города.
Так, в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы» появилась видеозапись, сделанная очевидцами на юге столицы. «В автопарке "Бутово" заметили лису, разгуливающую по автомобилям», — прокомментировал автор. На кадрах ролика видно, как лиса идет по сугробам и следует к нерегулируемому пешеходному переходу.
«В Бутове зоопарк прям. То козлы, то лисы», «Типичная городская лиса», — написали комментарии пользователи мессенджера.
Еще одно животное заметили на западе Москвы. Как сообщается в группе «Тропарево-Никулино» социальной сети «ВКонтакте», лиса гуляла по одному из дворов района и заходила на местную детскую площадку.
«Кушать хочет, бедная», «Мы вчера ее кормили кошачьим кормом», «Я ее оказывается на днях видел, думал, что показалось», — написали в комментариях под постом москвичи.
Ранее около детского сада в Москве заметили лису. На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора.