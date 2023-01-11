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02:36, 11 января 2023
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Лисы в разных районах Москвы попали на видео

Лисы в разных районах Москвы попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы»

Лисы в разных районах Москвы попали на видео. Жители столицы записали ролики, в которых запечатлены перемещения диких животных в черте города.

Так, в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы» появилась видеозапись, сделанная очевидцами на юге столицы. «В автопарке "Бутово" заметили лису, разгуливающую по автомобилям», — прокомментировал автор. На кадрах ролика видно, как лиса идет по сугробам и следует к нерегулируемому пешеходному переходу.

«В Бутове зоопарк прям. То козлы, то лисы», «Типичная городская лиса», — написали комментарии пользователи мессенджера.

Еще одно животное заметили на западе Москвы. Как сообщается в группе «Тропарево-Никулино» социальной сети «ВКонтакте», лиса гуляла по одному из дворов района и заходила на местную детскую площадку.

«Кушать хочет, бедная», «Мы вчера ее кормили кошачьим кормом», «Я ее оказывается на днях видел, думал, что показалось», — написали в комментариях под постом москвичи.

Ранее около детского сада в Москве заметили лису. На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора.

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