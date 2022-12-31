Около детского сада в Москве заметили лису

На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора. Ролик сняла местная жительница. В сообществе уточнили, что животное видели на проспекте Вернадского.

Ранее дикую лису заметили недалеко от Красной площади. Хищник прогулялся по деревянным подмосткам в парке «Зарядье» и забрался на склон в зоне отдыха.