15:42, 31 декабря 2022
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Около детского сада в Москве заметили лису
Фото: Unsplash
Лису заметили около детского сада на юго-западе Москвы. Хищник попал на видео, опубликованное районной группой «Тропарево-Никулино» во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора. Ролик сняла местная жительница. В сообществе уточнили, что животное видели на проспекте Вернадского.
Ранее дикую лису заметили недалеко от Красной площади. Хищник прогулялся по деревянным подмосткам в парке «Зарядье» и забрался на склон в зоне отдыха.