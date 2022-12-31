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15:42, 31 декабря 2022
1 мин.

Около детского сада в Москве заметили лису

Около детского сада в Москве заметили лису
Фото: Unsplash

Лису заметили около детского сада на юго-западе Москвы. Хищник попал на видео, опубликованное районной группой «Тропарево-Никулино» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора. Ролик сняла местная жительница. В сообществе уточнили, что животное видели на проспекте Вернадского.

Ранее дикую лису заметили недалеко от Красной площади. Хищник прогулялся по деревянным подмосткам в парке «Зарядье» и забрался на склон в зоне отдыха.

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